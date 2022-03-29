Україна не відкидає питання “демілітаризації”, але називає її іншими словами – член делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Член делегації України на переговорах з рф, очільник юридичної групи Олександр Чалий в інтерв’ю одному з телеканалів не підтвердив, що питання “демілітаризації” зникло з порядку денного, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Ці пункти (“демілітаризація” і “денацифікація” – ред.) дійсно були в переліку вимог російської федерації. Я скажу обережно, як дипломат: як терміни вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. В цьому плані ні в одному з наших текстів, і в роботі над текстами цих термінів немає”, - сказав Чалий, відповідаючи на питання, чи зникли згадані питання з перемовин.
“Але, в договорі ми намагаємось вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями, і не тільки в контексті України, а й України як країни в системі європейської безпеки”, - додав він.
Деталі
Щодо питання “денацифікації” він заявив, що не відповідальний за питання, які стосуються гуманітарного блоку – за них відповідає інша людина.
Однак делегат заявив що “крім цих питань, є багато інших питань”.
Раніше
Як писав УНН, сьогодні на переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській стороні 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію.
Натомість Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.
Додамо, що передбачається, проведення, скажімо, військових навчань на території України матиме місце за згодою країн-гарантів.