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Украина не готова к легализации азарта - психолог

Киев • УНН

 • 11967 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Инициатива министра финансов Украины Александра Данилюка по легализации азартных игр в Украине преждевременна. Такое мнение в комментарии УНН высказала психолог Екатерина Фетисова.

Украина не готова к легализации азарта - психолог

Легализация азарта в Украине с жесткими правилами могла бы дать положительный эффект, однако украинские реалии вряд ли позволят это сделать, уверена она.

"На сегодняшний день, мы наблюдаем, что есть и нелегальные автоматы, и казино, куда могут попасть любой в любом возрасте. Если бы это было под жестким контролем, то мы бы смогли избежать этого. Но мы знаем, что в нашей стране, верить что сразу будет жесткий контроль - не приходится. И то, что все будут соблюдать правила под большим вопросом. У нас всегда находятся не добросовестные люди, которые не соблюдают закон", - сказала К.Фетисова.

Психолог убеждена, что сейчас Украина не готова к легализации азарта.

"Если смотреть с экономической точки зрения, то легализация азарта, в принципе, была бы целесообразна, если бы не социокультурный и политический контексты. Азартные игры могут действовать в идеальном, окреплом обществе. Сейчас у нас политическая и социальная ситуации привели к тому, что люди несколько деморализованы. А азартные игры - это будет один из путей ухода от реальности. Поэтому, несмотря на контекст того, что мы находимся в очень не устойчивой эмоциональной среде, азартные игры это вещь, которая будет поднимать эмоции. Азарте игры будут помогать ей видеть хорошие эмоции, а потом это ее будет затягивать.

Учитывая ситуацию в Украине, легализовать азарт сейчас мы не можем. Должно пройти некоторое время. Потому что благодаря азарту, люди смогут получать легкий "сахарозаменитель", чтобы получать эмоции, мы сейчас не готовы адекватно воспринимать любое такое удовольствие", - пояснила психолог.

Кроме стабилизации ситуации в Украине, предшествовать легализации азарта должна долговременная кампания пропаганды, отметила она.

"Пропаганда должна быть проведена как среди взрослых, так и среди детей. Азарт - это очень яркая красивая эмоция. Так построены все игровые автоматы, сначала человек будет выигрывать. Для человека, а тем более для ребенка, который хочет самоутвердиться, любая победа очень ценная. И ребенок может не до конца понимать, как эта победа пришла и каждый раз она будет пытаться получить еще раз это легкое удовольствие.

Азарт построен таким образом, что человек все больше играть с надеждой получить положительную эмоцию, а в результате будет только проигрывать. После проигрыша, ребенок будет строить поведение таким образом, чтобы получить удовольствие. Сейчас дети и так не много общаются, а в таком случае они могут еще больше замкнуться в себе искать любые каналы получения финансового вознаграждения", - сказала психолог.

Напомним, это уже не первые попытки легализовать азарт. Однако, все они были признаны коррупционными и лоббистскими.

Интересно, что Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Последняя основана Данилюком совместно с экс-главой Одесской ОГА Саакашвили, который является горячим сторонником легализации азартных игр как в Грузии, так и Украины.

Опираясь на опыт урегулирования рынка азартных игр в Грузии, М.Саакашквили планировал превратить Одесскую на "Лас-Вегас". Однако, его амбиции остались нереализованными.

Вместе с тем, по данным СМИ, батумские казино только на первый взгляд выглядит как безопасное и приятное место для отдыха туристов. Веские поступления в госбюджет Грузии были не сопоставимы с социальными последствиями деятельности законных одноруких бандитов. От лудомании и батумских казино начали страдать не только в Грузии, но и в соседних странах, где гральный бизнес был запрещен.

"Согласно данным турецкого посольства в Грузии, турецкие женщины регулярно звонят консулу в Батуми, прося найти своих мужчин, которые пропадают в казино ... В турецких мечетях имамы говорят, что игра становится чумой, которая разрушает семьи", - писала российская служба ВВС в 2012 году (время правления Саакашвили в Грузии).

В то же время, местные жители Грузии были обеспкоены наращиванием финансового и политического присутствия Турции. По данным издания EurasiaNet, объем турецких инвестиций в экономику Грузии за последние 15 лет достиг 80-90%.

"Один из центральных кварталов города, ранее был армянским, теперь изобилует турецкими ресторанами, барами и кафе. Десятки салонов "тайского массажа", которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. Турецкий язык в этом районе можно услышать гораздо чаще, чем грузинский, и зазывали из ресторанов приветствуют гостей традиционным турецким "Буюрун, хош гелдиниз". По мере роста своей деловой присутствии, Турция стремится увеличить и политическое влияние на эту территорию, ранее принадлежавшую ей", - отмечали в СМИ.

Проституция стала одним из главным антисоциальным явлением, которые сопровождали расцвет азартных игр в Грузии.

"Власть зарабатывает на проституции .. Что вы считаете инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии - это инвестиция?", - с таким скандальным заявлением в 2012 году выступил в бывшем грузинском парламенте лидер партии "Картули даси", депутат Джонди Багатурия.

В конце концов, Грузия склоняется к решению ограничить доступ к азартным играм. С соответствующим заявлением недавно выступили в местном парламенте.

Стоит заметить, что вопрос легализации азартных игр в Украине достаточно дискуссионный и неоднозначный. Украинцы в основном выступают за лотереи, однако против легализации азартных игр. Церковь категорически против легализации азарта.

В парламенте представлены фракции, которые никогда не поддержат снятие запрета с азартных игр.

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