Украина не будет выходить из Интерпола - Геращенко

"Зачем выходить, если выбрали (руководителем Интерпола - ред.) человека, который нас устраивает - представителя нейтральной страны. У нас нет никаких угроз со стороны Южной Кореи", - подчеркнул А.Геращенко.



Нардеп объяснил, что Россия постоянно пытается использовать Интерпол для борьбы со своими политическими противниками.



"Если бы руководителем Интерпола стал представитель РФ, это был бы плевок в лицо всему миру, и в том числе Украине. Интерпол это международная полицейская организация, которая занимается розыском преступников по всему миру. Устав этой организации запрещает ее использовать в политических целях для борьбы с политическими оппонентами, но РФ регулярно пыталась использовать Интерпол для борьбы с политическими противниками, которых постоянно объявляет в розыск. Поэтому для нас это был принципиальный вопрос (не назначение представителя РФ руководителем Интерпола - ред.) - украинская делегация сделала все, чтобы руководителем Интерпола был избран представитель нейтральной страны. Нас это устраивает", - резюмировал А.Геращенко.



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Как сообщал УНН, старший вице-президент Интерпола, который временно исполнял обязанности президента ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи избран президентом организации.

Фаворитом на выборах нового главы Интерпола был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.