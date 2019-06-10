Украина нарастила заполнение ПХГ газом на 20%

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 12,05 млрд кубометров природного газа. Это на 20% или на 2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. За первую декаду июня среднесуточный объем закачки составлял 72 млн куб. м", - указали в УТГ.

В НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что продолжают готовиться к зиме и закачивать газ в ПХГ.

"Впереди предстоит сложная зима. В этом году мы готовимся к непростому отопительному сезону. К худшим сценариям: "нулевого транзита", очередной газовой блокады со стороны Кремля. Для того, чтобы без риска пройти эту зиму, необходимо закачать на три миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году, и подготовить ГТС к работе в реверсном режиме. Для поддержания давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд куб. м газа", - заявили в НАК.

Но, чтобы такие объемы стали реальностью, напомнили в компании, "Нафтогазу" нужны дополнительные деньги - примерно 1 млрд долл. кредитных средств для закупки газа.

"Есть несколько вариантов, как привлечь необходимую сумму: вернуться к вопросу выпуска еврооблигаций, получить хотя бы часть долга перед компанией по компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО), привлечь средства у международных инвесторов", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, "Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов.