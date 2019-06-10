Україна наростила заповнення ПСГ газом на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна накопичила у своїх підземних газосховищах вже понад 12 млрд куб. м газу, що на 20% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".
"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ вже накопичено 12,05 млрд кубометрів природного газу. Це на 20% або на 2 млрд куб. м більше, ніж торік. За першу декаду червня середньодобовий обсяг закачування становив 72 млн куб. м", - вказали в УТГ.
У НАК "Нафтогаз України" відзначили, що продовжують готуватися до зими і закачувати газ в ПСГ.
"Попереду чекає складна зима. Цього року ми готуємось до непростого опалювального сезону. До найгірших сценаріїв: "нульового транзиту", чергової газової блокади з боку Кремля. Для того, аби без ризиків пройти цю зиму, необхідно закачати на три мільярди кубометрів газу більше, ніж торік, та підготувати ГТС до роботи в реверсному режимі. Для підтримки тиску у разі повної зупинки транзиту нам необхідно не менше 20 млрд куб. м газу", - заявили у НАК.
Але, щоб такі обсяги стали реальністю, нагадали у компанії, "Нафтогазу" потрібні додаткові гроші – приблизно 1 млрд дол. кредитних коштів для закупівлі газу.
"Є кілька варіантів, як залучити необхідну суму: повернутись до питання випуску єврооблігацій, отримати хоча б частину боргу перед компанією з компенсації за покладання спеціальних зобов'язань (ПСО), залучити кошти у міжнародних інвесторів", - додали у "Нафтогазі".
Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди.