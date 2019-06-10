Україна наростила заповнення ПСГ газом на 20%

ukru
16:18 • 1682 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 17717 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 33724 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 28887 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 75461 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145771 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165136 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153327 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231945 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159234 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.1 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62083 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39906 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 43824 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 40518 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 24763 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149664 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231946 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197901 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183250 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 9688 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11400 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21104 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17180 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39906 перегляди
Актуальне
Україна наростила заповнення ПСГ газом на 20%

Україна наростила заповнення ПСГ газом на 20%

Київ • УНН

 • 5887 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна накопичила у своїх підземних газосховищах вже понад 12 млрд куб. м газу, що на 20% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".

"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ вже накопичено 12,05 млрд кубометрів природного газу. Це на 20% або на 2 млрд куб. м більше, ніж торік. За першу декаду червня середньодобовий обсяг закачування становив 72 млн куб. м", - вказали в УТГ.

У НАК "Нафтогаз України" відзначили, що продовжують готуватися до зими і закачувати газ в ПСГ.

"Попереду чекає складна зима. Цього року ми готуємось до непростого опалювального сезону. До найгірших сценаріїв: "нульового транзиту", чергової газової блокади з боку Кремля. Для того, аби без ризиків пройти цю зиму, необхідно закачати на три мільярди кубометрів газу більше, ніж торік, та підготувати ГТС до роботи в реверсному режимі. Для підтримки тиску у разі повної зупинки транзиту нам необхідно не менше 20 млрд куб. м газу", - заявили у НАК.

Але, щоб такі обсяги стали реальністю, нагадали у компанії, "Нафтогазу" потрібні додаткові гроші – приблизно 1 млрд дол. кредитних коштів для закупівлі газу.

"Є кілька варіантів, як залучити необхідну суму: повернутись до питання випуску єврооблігацій, отримати хоча б частину боргу перед компанією з компенсації за покладання спеціальних зобов'язань (ПСО), залучити кошти у міжнародних інвесторів", - додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30