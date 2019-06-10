Україна наростила заповнення ПСГ газом на 20%

КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна накопичила у своїх підземних газосховищах вже понад 12 млрд куб. м газу, що на 20% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".