Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на менее 7%

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,6 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 116 тысяч, прирост на 6,7% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.