Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на менее 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,6 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 116 тысяч, прирост на 6,7% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"116 005 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 21 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 502 человек, полностью иммунизированы - 47 503 человека", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 841 мобильная бригада, 2878 пунктов прививки; 335 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 681 589 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы вакцинации первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%. В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения.
И такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости COVID-19 с началом осени - сегодня был осенний антирекорд на данный момент.