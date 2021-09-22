Україна наростила кількість щеплень від COVID-19 за добу на менше ніж 7%

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 11,6 мільйона щеплень. З них за останню добу - 116 тисяч, приріст на 6,7% проти попереднього дня, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"116 005 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані - 47 503 людини", - повідомили в МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 841 мобільна бригада, 2 878 пунктів щеплення; 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.

І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені - сьогодні був осінній антирекорд наразі.

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