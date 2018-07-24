Украина направила письмо Греции о готовности оказать помощь из-за пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал письмо главе правительства Греции Алексису Ципрасу о том, что украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь за лесных пожаров. Об этом написал Владимир Гройсман в Twitter, передает УНН.
"Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь. Соответствующее письмо уже направил премьер-министру Ципрасу", - отметил он.
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В пресс-службе правительства предоставили УНН текст самого письма Владимира Гройсмана Ципрасу: "Ваше Высокопревосходительство, в Украине с прискорбием восприняли трагическую весть о гибели многих людей вследствие масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин. Искренне разделяя боль дружественного греческого народа, прошу передать семьям погибших от имени Правительства Украины и от меня лично глубокие соболезнования и слова искренней поддержки в эту нелегкую минуту, а всем пострадавшим - пожелания скорейшего выздоровления. Правительство Украины готово оказать необходимую помощь Греции для борьбы со стихийным бедствием".
По последним официальным данным, в Греции во время пожаров погибли 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвами лесных пожаров.