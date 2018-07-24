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Україна направила листа Греції про готовність надати допомогу через пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав листа главі уряду Греції Алексісу Ципрасу про те, що український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу через лісові пожежі. Про це написав Володимир Гройсман у Twitter, передає УНН.

“Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу. Відповідного листа уже направив Прем’єр-міністру Алексісу Ципрасу”, — зазначив він.

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У прес-службі уряду надали УНН текст самого листа Володимира Гройсмана Алексісу Ципрасу: “Ваша Високоповажносте, В Україні з великим сумом сприйняли трагічну звістку про загибель багатьох людей унаслідок масштабних лісових пожеж, які вирують поблизу столиці Греції Афін. Щиро поділяючи біль дружнього грецького народу, прошу передати сім’ям загиблих від імені Уряду України та від мене особисто глибокі співчуття та слова щирої підтримки в цю нелегку хвилину, а усім постраждалим — побажання якнайшвидшого одужання. Уряд України готовий надати необхідну допомогу Греції для боротьби із стихійним лихом”.

За останніми офіційними даними, у Греції під час пожеж загинуло 60 людей, в лікарнях перебуває 172 постраждалих.

Нагадаємо, у Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.

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