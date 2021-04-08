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Украина направила в Гаагу материалы относительно Иловайской трагедии и боев за Донецкий аэропорт

Украина направила в Гаагу материалы относительно Иловайской трагедии и боев за Донецкий аэропорт

Киев  •  УНН

 • 15656 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Офис Генпрокурора Украины направил в Международный уголовный суд информационное сообщение по фактам вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Цитата

"Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований в Донецкой области", - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Так, украинские прокуроры собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

"Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству", - отмечают в ОГП.

Отмечается, что в декабря 2019 года прокуроры уже передавали в Офис Прокурора МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска. Всего в Международный уголовный суд Офисом Генерального прокурора в целом направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Справка

Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были совершены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Во время обороны Донецкого аэропорта представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый "министр обороны ДНР" и ВС страны-оккупанта запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - захвачены в плен, один пленный был убит.

Что было раньше

В конце марта прокуратурой Донецкой области подготовлено информационное сообщение в Международный уголовный суд в Гааге по фактам обстрелов незаконными вооруженными формированиями РФ гражданских объектов на востоке Украины.

По данным Офиса Генпрокурора, начиная с 2014 года, установлено более 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов со временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителей и один погиб.

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