Україна направила до Гааги матеріали щодо Іловайської трагедії та боїв за Донецький аеропорт

Цитата

“Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань на Донеччині”, - йдеться в повідомленні прокуратури.

Деталі

Так, українські прокурори зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

“Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє “вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства”, - наголошують в ОГП.

Зазначається, що в грудні 2019 року прокурори вже передавали до Офісу Прокурора МКС інформацію щодо позасудових страт українських військовослужбовців під час подій в районі Іловайська. Загалом до Міжнародного кримінального суду Офісом Генерального прокурора загалом направлено 19 звернень з фактами порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Довідково

Віроломні вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей. Під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по ним, а також по автомобілю з символом «Червоного Хреста», було здійснено інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти.

Під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області – так званий "міністр оборони ДНР", та ЗС країни-окупанта запросили режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито.

Що було раніше

Наприкінці березня прокуратурою Донецької області підготовлено інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо фактів обстрілів незаконними збройними формуваннями РФ цивільних об’єктів на сході України.

За даними Офісу Генпрокурора, починаючи з 2014 року, встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув.