Україна повідомить Гаагу про обстріли бойовиками цивільних об’єктів на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Прокуратурою Донецької області підготовлено інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо фактів обстрілів незаконними збройними формуваннями РФ цивільних об’єктів на сході України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

Цитата

“Керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов підписав інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту на території регіону”, — повідомили в прокуратурі.

Деталі

Так, у зверненні, підготовленому у співпраці з Луганським обласним правозахисним центром “Альтернатива”, міститься інформація про чисельні факти ведення воєнних дій невибіркового характеру з боку представників НЗФ РФ.

Повідомляється, що внаслідок вказаної агресії спричинено шкоду життєво важливим об’єктам цивільної інфраструктури. Зокрема, це стосується заборонених Женевською конвенцією 1949 року артилерійських обстрілів об’єктів електропостачання, водогонів, гідротехнічних споруд та закладів охорони здоров’я.

“Мова йде про 42 факти невибіркових обстрілів міст Авдіївки, Лиману, Слов’янска, Вуглегірська, Ясинуватського та Мар’їнського районів Донецької області із загальною кількістю населення понад 200 тисяч громадян”, — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що з 2014 року задокументовано більше 3,5 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Донецької області, потерпілими визнано майже 3 тис. осіб, з яких понад 90% — саме фізичні особи. Отримано докази загибелі 735 та поранення 1835 цивільних внаслідок ворожих обстрілів.

Загалом у правоохоронних органах області наявна інформація про 3969 фактів пошкодження та руйнування житлових будинків, промислових будівель та інших цивільних об’єктів. Окрім цього, ведеться реєстр постраждалих в результаті збройного конфлікту, який дає змогу визначати кількість потерпілих, обсяги збитків та надавати відповідну правову оцінку діям представників окупаційних адміністрацій РФ.

Довідково

За даними Офісу Генпрокурора, починаючи з 2014 року, встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув.

Загалом до Офісу прокурора МКС станом на 9 березня Україною було направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень МГП в Криму та на Донбасі.

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