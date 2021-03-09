Україна направляє до Гааги повідомлення про ворожі обстріли цивільних об'єктів на Луганщині

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора підготував інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій РФ на території Луганської області - зокрема, обстрілів цивільних об’єктів. Про це інформує пресслужба ОГП, передає УНН.

Цитата:

“Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов підписав чергове інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій РФ на території Луганської області. Звернення містить інформацію про факти систематичного застосування РФ та підконтрольними їй незаконними збройними формуваннями озброєння невибіркової дії, наслідки ураження яким непрогнозовані, та здійснення обстрілів цивільних об’єктів”, — повідомили в ОГП.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, йдеться про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонені Женевською конвенцією 1949 року.

Повідомляється, що інформаційне повідомлення підготовлене Луганською обласною прокуратурою разом з Луганським обласним правозахисним центром “Альтернатива” та представниками Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора на основі моніторингових візитів правозахисників в зону збройного конфлікту, інтерв’ю з постраждалими та матеріалів кримінальних проваджень.

У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів. Наслідками таких дій з боку окупанта були численні ушкодження водогонів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель та обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.

За даними ОГП, починаючи з 2014 року, встановлено понад 7 тис. пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув.

Загалом до Офісу прокурора МКС направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень МГП в Криму та на Донбасі.

Доповнення

У 2020 році прокурорами було повідомлено про підозру понад 50 особам у скоєнні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту, загалом розслідувалось понад 5 тис. кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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