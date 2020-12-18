Злочини під час війни на Донбасі: в ОГП заявили, що розслідують понад 5 тис. проваджень

"У цьому році тільки на рівні департаменту прокурорами повідомлено про підозру 54 особам у скоєнні особливо тяжких злочинів у ході збройного конфлікту. Загалом кількість злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом по Україні, перевищує 20 тисяч та розслідується у понад 5 тисячах кримінальних проваджень", - сказала Венедіктова.

За її словами, вже є сотні засуджених українськими судами осіб, які вчинили злочини пов’язані зі збройною агресією. Також Венедіктова зазначила, що вже є притягнуті до кримінальної відповідальності громадяни РФ, окремих з них - у заочному порядку.

"Проте належна сатисфакція українських інтересів має бути відстояна у міжнародному суді з тим, щоб не уникнули кримінальної відповідальності ті особи, які, на жаль, є недосяжними для українського правосуддя, зокрема, найвище керівництво російської влади. І ця складна і об’ємна робота нарешті дала свій результат. 11 грудня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду прийняв історичне рішення", - нагадала Венедіктова.

Так, прокурор МКС Фату Бенсуда заявила про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму, і буде рекомендувати відкрити повноцінне розслідування по ситуації в Україні.