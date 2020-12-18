Преступления во время войны на Донбассе: в ОГП заявили, что расследуют более 5 тыс. производств

"В этом году только на уровне департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта. В целом количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом по Украине, превышает 20 тысяч и расследуется более чем 5 тыс. уголовных производств", - сказала Венедиктова.

По ее словам, уже есть сотни осужденных украинскими судами лиц, совершивших преступления, связанные с вооруженной агрессией. Также Венедиктова отметила, что уже есть привлеченные к уголовной ответственности граждане РФ, некоторые из них - в заочном порядке.

"Однако надлежащая компенсация украинских интересов должна быть отстаиваемая в международном суде с тем, чтобы не избежали уголовной ответственности те лица, которые, к сожалению, недоступны для украинского правосудия, высшее руководство российской власти. И эта сложная и объемная работа наконец дала свой результат. 11 декабря Офис прокурора Международного уголовного суда принял историческое решение", - напомнила Венедиктова.

Так, прокурор МУС Фату Бенсуда заявила о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование по ситуации в Украине.