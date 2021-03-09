Украина направляет в Гаагу сообщение о вражеских обстрелах гражданских объектов в Луганской области

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"Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал очередное информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ на территории Луганской области. Обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и осуществления обстрелов гражданских объектов", - сообщили в ОГП.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть инфраструктуры, не использующейся в военных целях, а, следовательно, что запрещено Женевской конвенцией 1949 года.

Сообщается, что информационное сообщение подготовлено Луганской областной прокуратурой совместно с Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива" и представителями Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на основе мониторинговых визитов правозащитников в зону вооруженного конфликта, интервью с пострадавшими и материалов уголовных производств.

В сообщении изложена информация о 34 фактах неизбирательных обстрелов. Последствиями таких действий со стороны оккупанта были многочисленные повреждения водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывы в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горское, Золотое и Попасная с общим населением более 40 тысяч.

По данным ОГП, начиная с 2014 года, установлено более 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителей и один погиб.

Всего в Офис прокурора МУС направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях МГП в Крыму и на Донбассе.

Дополнение

В 2020 году прокурорами было сообщено о подозрении более 50 лицам в совершении особо тяжких преступлений во время вооруженного конфликта, в общем расследовалось более 5 тыс. уголовных производств.