Украина сообщит Гаагу об обстреле боевиками гражданских объектов на Донбассе

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“Руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов подписал информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта на территории региона”, — сообщили в прокуратуре.

Детали

Так, в обращении, подготовленном в сотрудничестве с Луганским областным правозащитным центром “Альтернатива”, содержится информация о многочисленных фактах ведения военных действий неизбирательного характера со стороны представителей НВФ РФ.

Сообщается, что в результате указанной агрессии нанесен ущерб жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. В частности, это касается запрещенных Женевских конвенций 1949 года артиллерийских обстрелов объектов электроснабжения, водопроводов, гидротехнических сооружений и учреждений здравоохранения.

“Речь идет о 42 фактах неизбирательных обстрелов городов Авдеевки, Лимана, Славянск, Углегорск, Ясиноватского и Марьинского районов Донецкой области с общей численностью населения более 200 тысяч граждан”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что с 2014 года задокументировано более 3,5 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Донецкой области, потерпевшими признаны около 3 тыс. человек, из которых более 90% — именно физические лица. Получены доказательства гибели 735 и ранения 1835 гражданских вследствие вражеских обстрелов.

Всего в правоохранительных органах области имеется информация о 3969 фактах повреждения и разрушения жилых домов, промышленных зданий и других гражданских объектов. Кроме этого, ведется реестр пострадавших в результате вооруженного конфликта, который позволяет определять количество пострадавших, объемы убытков и предоставлять соответствующую правовую оценку действиям представителей оккупационных администраций РФ.

Справка

По данным Офиса Генпрокурора, начиная с 2014 года, установлено более 7 тыс. поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области. Только за последний год задокументировано 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.

Всего в Офиса прокурора МУС по состоянию на 9 марта Украина было направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях МГП в Крыму и на Донбассе.