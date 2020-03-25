Украина на карантине: как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В "Укрзализныце" рассказали, как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда после 18 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр перевозчика.
"Укрзализныця напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, что должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", - говорится в сообщении.
Так, в Украине продолжает действовать запрет на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в любом сочетании в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19. Поэтому железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины.
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Вернуть деньги за билеты можно несколькими способами, в зависимости от того, как покупались билеты - в кассе или онлайн.
Если билет был приобретен в кассе, вернуть его можно в любой железнодорожной кассе сейчас или после завершения карантина: на внутренние поездки - в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда; на международные - в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.
Если билет был куплен онлайн, вернуть деньги за него можно через сайт Укрзализныци. Средства будут зачислены на карточку в течение 30 календарных дней.
Напомним, что правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.