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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88268 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100984 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102332 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 110521 просмотра

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Украина на карантине: как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда

Украина на карантине: как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В "Укрзализныце" рассказали, как вернуть деньги за билеты на отмененные поезда после 18 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр перевозчика.

"Укрзализныця напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, что должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", - говорится в сообщении.

Так, в Украине продолжает действовать запрет на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в любом сочетании в связи с карантином, вызванным вспышкой острой респираторной болезни COVID-19. Поэтому железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины.

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Вернуть деньги за билеты можно несколькими способами, в зависимости от того, как покупались билеты - в кассе или онлайн.

Если билет был приобретен в кассе, вернуть его можно в любой железнодорожной кассе сейчас или после завершения карантина: на внутренние поездки - в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда; на международные - в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.

Если билет был куплен онлайн, вернуть деньги за него можно через сайт Укрзализныци. Средства будут зачислены на карточку в течение 30 календарных дней.

Напомним, что правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.

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