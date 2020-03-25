Україна на карантині: як повернути кошти за квитки на скасовані поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В "Укрзалізниці" розповіли, як повернути кошти за квитки на скасовані поїзди після 18 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр перевізника.
“Укрзалізниця нагадує, що пасажири можуть повернути квитки на усі поїзди що мали відправитись після 18 березня. При цьому їм буде компенсовано 100% вартості квитка”, — йдеться у повідомленні.
Так, в Україні продовжує діяти заборона на перевезення пасажирів залізничним транспортом у будь-якому сполученні у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19. Тож залізничне пасажирське сполучення буде відновлене після прийняття відповідного рішення урядом України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця призначила ще два потяги для перевезення українців з Польщі
Повернути кошти за квитки можна у кілька способів, залежно від того, як купувались квитки — в касі чи онлайн.
Якщо квиток був придбаний у касі, повернути його можна у будь-якій залізничній касі зараз чи по завершенню карантину: на внутрішні поїздки — впродовж 90 діб з запланованої дати відправлення поїзда; на міжнародні — впродовж 180 діб з запланованої дати відправлення поїзда.
Якщо квиток був куплений онлайн, повернути гроші за нього можна через сайт Укрзалізниці. Кошти будуть нараховані на картку впродовж 30 календарних днів.
Нагадаємо, що уряд 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.