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Украина может запустить новую программу сотрудничества с МВФ в конце года - Гончарук

Киев • УНН

 • 8435 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с МВФ на 3-4 года, в конце текущего года. Об этом он рассказал в интервью изданию НВ.Бизнес, сообщает УНН.

Украина может запустить новую программу сотрудничества с МВФ в конце года - Гончарук

“Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого будут необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень”, — сказал Гончарук.

По его словам, для новой программы существует неплохая стартовая база.

“В течение последних четырнадцати кварталов экономика стабильно, хотя и медленно, растет. Есть приемлемый уровень инфляции и рост резервов. В течение пяти лет подряд растем в рейтинге Doing Business. Есть положительное ожидания на рынках. То есть глобально инвесторы ожидают, что Украина будет двигаться в правильном направлении, и ожидания от нас положительные”, — отметил Гончарук.

Также он отметил, что для сохранения финансовой стабильности нужно летом и осенью очень хорошо поработать.

Кроме того Гончарук, добавил, что обязанности Украины в рамках программы с МВФ должны быть выполнены. Это необходимо для того, чтобы оправдать доверие со стороны международных партнеров.

“Относительно сотрудничества с МВФ, то для нас она очень важна, как для страны. Мы длительные отношения с Фондом, и у нас есть обязательства перед ними, как и перед многими другими международными партнерами. Надлежащее выполнение этих обязательств является очень важным для Украины, и это не столько вопрос денег — здесь больше речь идет о доверии. Потому за тем, как мы работаем с Фондом, наблюдают все без исключения системные инвесторы в мире”, — сказал Гончарук.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий предложил начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитной поддержки уже в этом году.

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