Україна може запустити нову програму співпраці з МВФ в кінці року – Гончарук

“Ми зараз дійсно почали думати над новою програмою з МВФ на 3−4 роки, щоб можна було запустити її в кінці року, якщо для цього будуть необхідні умови. У неї ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень”, — сказав Гончарук.

За його словами, для нової програми існує непогана стартова база.

“Протягом останніх чотирнадцяти кварталів економіка стабільно, хоч і повільно, зростає. Маємо прийнятний рівень інфляції та зростання резервів. Протягом п’яти років поспіль зростаємо в рейтингу Doing Business. Маємо позитивне очікування на ринках. Тобто глобально інвестори очікують, що Україна буде рухатися у правильному напрямку, і очікування від нас позитивні”, — зазначив Гончарук.

Також, він зазначив, що для збереження фінансової стабільності потрібно влітку та восени дуже добре попрацювати.

Окрім того Гончарук, додав, що обов’язки України в рамках програми з МВФ повинні бути виконані. Це необхідно для того, щоб виправдати довіру з боку міжнародних партнерів.

“Щодо співпраці з МВФ, то для нас вона є дуже важливою, як для країни. Ми маємо тривалі стосунки з Фондом, і у нас є зобов’язання перед ними, як і перед багатьма іншими міжнародними партнерами. Належне виконання цих зобов’язань є дуже важливим для України, і це не стільки питання грошей — тут більше йдеться про довіру. Бо за тим, як ми працюємо з Фондом, спостерігають всі без винятку системні інвестори в світі”, — сказав Гончарук.

Нагадаємо, голова Національного банку Яків Смолій запропонував почати переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму кредитної підтримки вже у цьому році.