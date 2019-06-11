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Переговори щодо нової програми з МВФ мають розпочатися ще цього року - Смолій

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Голова Національного банку Яків Смолій запропонував почати переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму кредитної підтримки вже у цьому році. Про це він заявив під час зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.

Переговори щодо нової програми з МВФ мають розпочатися ще цього року - Смолій

“Упродовж зустрічі Яків Смолій розповів про послідовну монетарну політику Національного банку, спрямовану на зниження рівня інфляції до 5% у 2020 році. Він також відзначив необхідність продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом вже у цьому році”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, Яків Смолій нагадав присутнім представникам міжнародної організації про наміри центрального банку розробити та затвердити до кінця цього року нову стратегію реформування фінсектору України на 2020-2025 роки, робота над якою вже ведеться.

Нагадаємо, Україна може розраховувати на підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на заміну поточної SBA не раніше кінця вересня — початку жовтня.

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