Переговори щодо нової програми з МВФ мають розпочатися ще цього року - Смолій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Голова Національного банку Яків Смолій запропонував почати переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму кредитної підтримки вже у цьому році. Про це він заявив під час зустрічі з головним економістом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
“Упродовж зустрічі Яків Смолій розповів про послідовну монетарну політику Національного банку, спрямовану на зниження рівня інфляції до 5% у 2020 році. Він також відзначив необхідність продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом вже у цьому році”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, Яків Смолій нагадав присутнім представникам міжнародної організації про наміри центрального банку розробити та затвердити до кінця цього року нову стратегію реформування фінсектору України на 2020-2025 роки, робота над якою вже ведеться.
Нагадаємо, Україна може розраховувати на підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на заміну поточної SBA не раніше кінця вересня — початку жовтня.