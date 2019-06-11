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Переговоры о новой программе с МВФ должны начаться уже в этом году - Смолий

Киев • УНН

 • 15803 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Председатель Национального банка Яков Смолий предложил начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитной поддержки уже в этом году. Об этом он заявил во время встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Переговоры о новой программе с МВФ должны начаться уже в этом году - Смолий

"В течение встречи Яков Смолий рассказал о последовательной монетарной политике Национального банка, направленной на снижение уровня инфляции до 5% в 2020 году. Он также отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с Фондом уже в этом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, Яков Смолий напомнил присутствующим представителям международной организации о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца этого года новую стратегию реформирования финсектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

Напомним, Украина может рассчитывать на подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на замену текущей SBA не раньше конца сентября - начала октября.

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