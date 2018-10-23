Украина может стать одним из важнейших газовых рынков в регионе - ЕС

"Украина является одним из ключевых транзитных путей в Европейский Союз и имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе", - сказал Бауэр.



По его словам, Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в ЕС, которую в Европейском Союзе очень ценят.



"Постепенное вовлечение Украины в энергетический рынок ЕС является ключевым элементом успешной внешней энергетической политики ЕС", - подчеркнул европейский представитель.



Как сообщал УНН, в ЕС отметили, что Украина должна продолжить внедрять комплексные реформы в энергетической сфере.



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