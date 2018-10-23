Украина может стать одним из важнейших газовых рынков в регионе - ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе. Об этом сказал на международной конференции "Нефтегазовая отрасль Украины: вызовы и возможности" первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр, передает корреспондент УНН.
"Украина является одним из ключевых транзитных путей в Европейский Союз и имеет огромный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших газовых рынков в регионе", - сказал Бауэр.
По его словам, Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в ЕС, которую в Европейском Союзе очень ценят.
"Постепенное вовлечение Украины в энергетический рынок ЕС является ключевым элементом успешной внешней энергетической политики ЕС", - подчеркнул европейский представитель.
Как сообщал УНН, в ЕС отметили, что Украина должна продолжить внедрять комплексные реформы в энергетической сфере.
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