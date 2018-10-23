Україна може стати одним з найважливіших газових ринків в регіоні - ЄС

"Україна є одним з ключових транзитних шляхів до Європейського Союзу і має величезний потенціал для того, щоб стати одним з найважливіших газових ринків в регіоні", - сказав Бауер.



За його словами, Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки газопостачання до ЄС, яку в Європейському Союзі дуже цінують.



"Поступове залучення України до енергетичного ринку ЄС є ключовим елементом успішної зовнішньої енергетичної політики ЄС", - наголосив європейський представник.



Як повідомляв УНН, в ЄС наголосили, що Україна повинна продовжити впроваджувати комплексні реформи в енергетичній сфері.



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