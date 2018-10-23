Україна може стати одним з найважливіших газових ринків в регіоні - ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна має величезний потенціал для того, щоб стати одним з найважливіших газових ринків в регіоні. Про це сьогодні сказав на міжнародній конференції "Нафтогазова галузь України: виклики та можливості" перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер, передає кореспондент УНН.
"Україна є одним з ключових транзитних шляхів до Європейського Союзу і має величезний потенціал для того, щоб стати одним з найважливіших газових ринків в регіоні", - сказав Бауер.
За його словами, Україна відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки газопостачання до ЄС, яку в Європейському Союзі дуже цінують.
"Поступове залучення України до енергетичного ринку ЄС є ключовим елементом успішної зовнішньої енергетичної політики ЄС", - наголосив європейський представник.
Як повідомляв УНН, в ЄС наголосили, що Україна повинна продовжити впроваджувати комплексні реформи в енергетичній сфері.
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