Украина может приостановить свое контрнаступление - ISW со ссылкой на разведку Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинские войска на ближайшие семь дней могут приостановить свое контрнаступление. Такой вывод делает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на слова главы разведки Эстонии Марго Гросберга, пишет УНН.
Гросберг, в частности, комментируя, возможные действия ВСУ заявил, что “мы не увидим наступления в ближайшие семь дней”.
Также в ISW утверждают, что Украина еще не направила большую часть имеющихся сил в контрнаступательные операции и еще не развернула свои основные усилия. А “оперативные паузы — обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончание контрнаступления Украины”.
Напомним
16 июня в ISW заявили, что успехи ВСУ в наступательных действиях расширяют возможности контрнаступления