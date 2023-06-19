Украина может приостановить свое контрнаступление - ISW со ссылкой на разведку Эстонии

Гросберг, в частности, комментируя, возможные действия ВСУ заявил, что “мы не увидим наступления в ближайшие семь дней”.

Также в ISW утверждают, что Украина еще не направила большую часть имеющихся сил в контрнаступательные операции и еще не развернула свои основные усилия. А “оперативные паузы — обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончание контрнаступления Украины”.

Напомним

16 июня в ISW заявили, что успехи ВСУ в наступательных действиях расширяют возможности контрнаступления