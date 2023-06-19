Україна може призупинити свій контрнаступ – ISW з посиланням на розвідку Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українські війська на найближчі сім днів можуть призупинити свій контрнаступ. Такий висновок робить Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на слова голови розвідки Естонії Марго Гросберга, пише УНН.
Гросберг, зокрема, коментуючи, можливі дії ЗСУ заявив, що “ми не побачимо наступу у найближчі сім днів”.
Також в ISW стверджують, що Україна ще не направила більшу частину наявних сил у контрнаступальні операції та ще не розгорнула свої основні зусилля. А “оперативні паузи — звичайна риса великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України”.
Нагадаємо
16 червня в ISW заявили, що успіхи ЗСУ у наступальних діях розширюють можливості контрнаступу