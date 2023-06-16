ISW: успіхи ЗСУ у наступальних діях розширюють можливості контрнаступу

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Українській військові досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, ймовірно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, проте росія вже кричить, що щось "відбила".

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