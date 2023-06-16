ISW: успехи ВСУ в наступательных действиях расширяют возможности контрнаступления

Детали

Украинские военные достигли успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений. Это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, однако россия уже кричит, что что-то "отбила".

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