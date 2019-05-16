Украина может многое предложить Восточному Партнерству — Мингарелли

"Основная цель (Восточного Партнёрства - ред.) заключается в том, чтобы донести осязаемые цели людям наших стран-партнеров и, в частности, украинскому народу. Мы считаем, что благодаря Восточному партнерству за последние 10 лет удалось ускорить экономический рост, и, следовательно, создание рабочих мест, улучшить стандарты управления и демократические структуры в стране (Украине - ред.). Хорошие успехи были достигнуты в области энергетики, транспорта, цифровой экономики. И, наконец, мы смогли наладить контакты между людьми, в частности, с помощью наших известных программ обмена, таких как Horizon 2020, Erasmus и так далее.

Можно считать, что благодаря Восточному партнерству удалось улучшить условия жизни людей в этой стране", - сказал дипломат.

По его словам, в дальнейшем в отношении Восточного Партнерства необходимо удвоить усилия, особенно в сфере верховенства закона и экономического развития посредством улучшения деловой среды.

"Мы усердно работаем с нашими украинскими друзьями по этим вопросам", - отметил Мингарелли.

Отвечая на вопрос о том, что Украина может предложить странам Восточного партнерства, он сказал, что "Украина может многое предложить".

"Украина - это фантастическая страна, расположенная в центре европейского континента, с невероятным потенциалом в экономической сфере, с точки зрения культуры, туризма и, следовательно, Украина является опорой этих рамок сотрудничества", - добавил посол.

Напомним, Украина выполнила около 43% задач по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Также УНН сообщал, что Украина не использовала 8 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза.