Украина выполнила около 43% задач по Соглашению об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина по состоянию на конец 2018 года выполнила около 43% задач по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя", передает корреспондент УНН.
"В 2018 году было выполнено 52% задач, более чем в 2017 году. Мы должны понимать, что есть задачи на каждый год, а есть полностью задачи по Соглашению, то есть если мы выполняем задания на один год, то мы продолжаем подтягивать хвосты и за предыдущие годы. У нас повысилось выполнения за все эти годы, на конец 2018 - это 42-43% выполнения всех задач по Соглашению", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она добавила, что для ускорения этого процесса необходимо иметь полное взаимодействие с новоизбранным президентом.
Напомним, Мингарелли рассказал, что произойдет после выполнения Украиной Соглашения об ассоциации.