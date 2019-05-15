Україна виконала близько 43% завдань по Угоді про асоціацію

"У 2018 році було виконано 52% завдань, що більше ніж у 2017 році. Ми маємо розуміти, що є завдання на кожен рік, а є повністю завдання по Угоді, тобто якщо ми виконуємо завдання на один рік, то ми продовжуємо підтягувати хвости і за попередні роки. У нас підвищилося виконання за всі ці роки, на кінець 2018 року – це 42-43% виконання всіх завдань по Угоді", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що для прискорення цього процесу необхідно мати повну взаємодію з новообраним президентом.

Нагадаємо, Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію.