Україна виконала близько 43% завдань по Угоді про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна станом на кінець 2018 року виконала близько 43% завдань по Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе перед її участю у відкритому онлайн-уроці "Європа починається з тебе", передає кореспондент УНН.
"У 2018 році було виконано 52% завдань, що більше ніж у 2017 році. Ми маємо розуміти, що є завдання на кожен рік, а є повністю завдання по Угоді, тобто якщо ми виконуємо завдання на один рік, то ми продовжуємо підтягувати хвости і за попередні роки. У нас підвищилося виконання за всі ці роки, на кінець 2018 року – це 42-43% виконання всіх завдань по Угоді", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
Вона додала, що для прискорення цього процесу необхідно мати повну взаємодію з новообраним президентом.
Нагадаємо, Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію.