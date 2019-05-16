Украина не использовала 8 млрд евро помощи от ЕС

"ЕС выделяет значительные суммы Украины в поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше ... Сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС. Прежде чем просить дополнительные деньги, потратьте сначала те, которые доступны", - сказал он.

По его словам, основной причиной является отсутствие качественных институтов, которые бы помогли в этом вопросе, а процесс замедляют местные власти.



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Ранее, Мингарелли рассказал, что произойдет после выполнения Украиной Соглашения об ассоциации.



Напомним, по словам Мингарелли, Украина разочаровывает Евросоюз недостаточным прогрессом в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в некоторых сферах.



Напомним, 1 сентября 2017 года вступили в действие более ста положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.