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Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги від ЄС

Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Україна не використала 8 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі, передає УНН. 

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще… Зараз не використано 8 млрд євро, які були надані ЄС. Перш ніж просити додаткові гроші, витратьте спочатку ті, які доступні", - сказав він.

За його словами, основною причиною є відсутність якісних інституцій, які б допомогли у цьому питанні, а процес сповільнює місцева влада.

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Раніше, Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію

Нагадаємо, за словами Мінгареллі, Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в деяких сферах.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року вступили в дію більше ста положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

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