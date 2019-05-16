Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги від ЄС

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще… Зараз не використано 8 млрд євро, які були надані ЄС. Перш ніж просити додаткові гроші, витратьте спочатку ті, які доступні", - сказав він.

За його словами, основною причиною є відсутність якісних інституцій, які б допомогли у цьому питанні, а процес сповільнює місцева влада.



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Раніше, Мінгареллі розповів, що станеться після виконання Україною Угоди про асоціацію.



Нагадаємо, за словами Мінгареллі, Україна розчаровує Євросоюз недостатнім прогресом у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в деяких сферах.



Нагадаємо, 1 вересня 2017 року вступили в дію більше ста положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.