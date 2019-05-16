Україна може багато чого запропонувати Східному Партнерству — Мінгареллі

"Основна мета (Східного Партнерства - ред.) полягає в тому, щоб донести відчутні цілі людям наших країн-партнерів і, зокрема, українського народу. Ми вважаємо, що завдяки Східному партнерству за останні 10 років вдалося прискорити економічне зростання, і, отже , створення робочих місць, поліпшити стандарти управління і демократичні структури в країні (Україні - ред.). Хороші успіхи були досягнуті в галузі енергетики, транспорту, цифрової економіки. і, нарешті, ми змогли налагодити контакти між людьми, зокрема, за допомогою наших відомих програм обміну, таких як Horizon 2020 року, Erasmus тощо.

Можна вважати, що завдяки Східному партнерству вдалося поліпшити умови життя людей у цій країні", - сказав дипломат.

За його словами, у подальшому щодо Східного Партнерства необхідно подвоїти зусилля, особливо у сфері верховенства закону та економічного розвитку за допомогою поліпшення ділового середовища.

"Ми ретельно працюємо з нашими українськими друзями з цих питань", - зазначив Мінгареллі.

Відповідаючи на питання про те, що Україна може запропонувати країнам Східного партнерства, він сказав, що "Україна може багато чого запропонувати".

"Україна - це фантастична країна, розташована у центрі європейського континенту, з неймовірним потенціалом в економічній сфері, з точки зору культури, туризму і, отже, Україна є опорою цих рамок співпраці", - додав посол.

Нагадаємо, Україна виконала близько 43% завдань щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Також УНН повідомляв, що Україна не використала 8 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу.