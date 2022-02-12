Украина имеет сильную позицию, Запад помогает, а армия готова - МИД сделал заявление о мерах по противодействию агрессии РФ

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“С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий, а любые агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь”, — сказано в заявлении.

Детали

В заявлении отмечается, что в частности, вчера на заседании СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации и дальнейших действий Украины.

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В заявлении отмечается, что благодаря решениям Президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила способности, чтобы защитить безопасность государства и украинских граждан.

“Комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерам Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас Украина имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставленной макрофинансовой помощи”, — говорится в заявлении.

Как указано в заявлении МИД, сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, которые расшатывают стабильность и сеют панику.

“Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию безопасности, что позволяет предпринимать нам своевременные действия”, — отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что МИД продолжает работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.