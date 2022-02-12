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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Україна має сильну позицію, Захід допомагає, а армія готова - МЗС зробило заяву про заходи із протидії агресії РФ

Україна має сильну позицію, Захід допомагає, а армія готова - МЗС зробило заяву про заходи із протидії агресії РФ

Київ • УНН

 • 27351 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Наразі Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі, а Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Про це йдеться в заяві МЗС України, поширеній у суботу, щодо заходів із протидії агресивним діям РФ, пише УНН.

Цитата:

“З самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя”, — сказано у заяві.

Деталі

У заяві зазначається, що зокрема, вчора на засіданні РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України.

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У заяві зауважується, що завдяки рішенням Президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності, аби захистити безпеку держави та українських громадян.

“Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі”, — йдеться у заяві.

Як вказано у заяві МЗС, наразі критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

“Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії”, — зауважується у заяві.

У заяві наголошується, що МЗС продовжує працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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