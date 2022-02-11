В Україні збільшать чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чисельність сил територіальної оборони мають збільшити до 2 мільйонів українців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у Харкові, передає кореспондент УНН.
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"Прийнято протокольне доручення - максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання - кількість тероборони має досягати 2 млн громадян, які захищатимуть нашу країну", - сказав Данілов.
Додамо
На початку лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого чисельність української армії у найближчі 3 роки збільшиться на 100 тисяч осіб.
Також наприкінці січня Верховна Рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.
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