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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Україні збільшать чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб - Данілов

В Україні збільшать чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб - Данілов

Київ • УНН

 • 28473 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чисельність сил територіальної оборони мають збільшити до 2 мільйонів українців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО у Харкові, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Прийнято протокольне доручення - максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання - кількість тероборони має досягати 2 млн громадян, які захищатимуть нашу країну", - сказав Данілов.

Додамо

На початку лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого чисельність української армії у найближчі 3 роки збільшиться на 100 тисяч осіб.

Також наприкінці січня Верховна Рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям Сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

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