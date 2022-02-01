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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Не тому, що скоро війна, а щоб скоро і надалі був мир": Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч

"Не тому, що скоро війна, а щоб скоро і надалі був мир": Зеленський підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч

Київ • УНН

 • 33745 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого чисельність української армії у найближчі 3 роки збільшиться на 100 тисяч осіб. Про це Глава держави сказав і підписав указ під час виступу у Верховній Ради, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми — сильна країна, у нас прекрасні дипломати, краще за них лише наші військові. Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Саме для цього зокрема розроблено указ Президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби”, — сказав Президент.

“Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, система кар’єрного зросту офіцерів а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України”, — повідомив Зеленський.

Деталі

З його слів, цей указ — це старт переходу України на професійну армію, він підписаний “не тому, що скоро війна”. Цей документ — для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні, зауважив Зеленський.

“І цей указ я з радістю у вашій присутності підписую”, — додав Президент і підписав указ.

Доповнення

Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.

Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ збільшена до 261 тисячі осіб.

Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.

18 січня у Міноборони повідомили, що у складі Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район). І що розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

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