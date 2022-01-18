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У три етапи: у Міноборони розповіли про розгортання системи територіальної оборони

У три етапи: у Міноборони розповіли про розгортання системи територіальної оборони

Київ • УНН

 • 43886 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район). Про це інформують у Міністерстві оборони України, пише УНН.

Цитата:

“Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. Нагадаю, що Сили ТрО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб.

Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій”, - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

"Після формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду на третьому етапі розгортання буде розглядатися питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад", - додав він.

Деталі

Наголошується, що постійна чисельність Сил ТрО у мирний час становитиме 10 тис. військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТрО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв.

За інформацією командувача Сил ТрО Юрія Галушкіна, станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТрО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію. Адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

Наразі Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

Також найближчим часом оборонне відомство організує навчання і злагодження за участі керівників органів місцевої влади і самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.

Контекст

Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект № 5557 “Про основи національного спротиву”.

Окрім того, нардепи підтримали законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з ухваленням закону “Про основи національного спротиву”. Чисельність ЗСУ буде збільшена до 261 тисячі осіб.

Президент Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у липні.

 

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