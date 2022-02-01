"Не потому, что скоро война, а чтобы скоро и впредь был мир": Зеленский подписал указ об увеличении численности армии на 100 тысяч

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“Мы — сильная страна, у нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные. Мы должны защищать тех, кто защищает нас. Именно для этого в частности разработан указ Президента Украины об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы”, — сказал Президент.

“Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины к принципам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, система карьерного роста офицеров а также увеличение в течение следующих трех лет численности ВСУ на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины”, — сообщил Зеленский.

Детали

По его словам, этот указ — это старт перехода Украины на профессиональную армию, он подписан “не потому, что скоро война”. Этот документ - для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине, отметил Зеленский.

“И этот указ я с радостью в вашем присутствии подписываю”, — добавил Президент и подписал указ.

Дополнение

Верховная Рада 16 июля приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 5557 “Об основах национального сопротивления”.

Кроме того, нардепы поддержали законопроект № 5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона “Об основах национального сопротивления”. Численность ВСУ увеличена до 261 тысячи человек.

Президент Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины в июле.

18 января в Минобороны сообщили, что в составе Сил территориальной обороны ВСУ (ТрО) ускоряется формирование 25 бригад (один регион - одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). И что развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа.