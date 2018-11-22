Украина имеет шансы получить Томос уже на следующей неделе

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении главного секретариата Синода Вселенского патриархата, передает УНН.

Так, сообщается, что во время подготовки к заседанию Святого Синода с 27 по 29 ноября 2018 Константинопольский Вселенский патриархат вновь подтвердил свое решение о предоставлении Томоса автокефальной Православной церкви в Украине.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию про определенную дату Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной картой к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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