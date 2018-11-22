Украина имеет шансы получить Томос уже на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года. Об этом говорится в сообщении главного секретариата Синода Вселенского патриархата, передает УНН.
Так, сообщается, что во время подготовки к заседанию Святого Синода с 27 по 29 ноября 2018 Константинопольский Вселенский патриархат вновь подтвердил свое решение о предоставлении Томоса автокефальной Православной церкви в Украине.
Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.
На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию про определенную дату Объединительного собора.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной картой к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.