Україна має шанси отримати Томос вже наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року. Про це йдеться в повідомленні головного секретаріату Синоду Вселенського патріархату, передає УНН.
Так, повідомляється, що під час підготовки до засідання Святого Синоду з 27 по 29 листопада 2018 року Константинопольський Вселенський патріархат знову підтвердив своє рішення про надання Томосу автокефальної Православної церкви в Україні.
Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.
Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.