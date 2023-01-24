Украина должна присоединиться к НАТО ради долгосрочного мира - Джонсон

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"К чему привела наша десятилетняя неспособность выполнить свое обещание и принять украинцев под приют оборонного зонтика НАТО? Результат – самая кровавая война в Европе за 80 лет. Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно то, чего не было до вторжения путина, – Украина должна присоединиться", - подчеркнул Джонсон.

Детали

Бывший премьер опроверг также заявления некоторых западных политиков, что российско-украинская война может перерасти в конфликт между НАТО и россией, если Украина станет полноправным членом Альянса.

"Не говорите со мной об "эскалации" или риске того, что мы каким-то образом спровоцируем путина, увеличив нашу поддержку, к какому-то новому ужасу. Почему мы должны бояться провоцировать его, если он уже показал, что он сделает без малейшей провокации?", - подчеркнул он.

Джонсон отметил, "как может обостряться конфликт", который "дошел до такой степени варварства", когда российские оккупанты уничтожают дома гражданских украинцев. Он добавил, что не верит в применение россией ядерного оружия, как один из сценариев обострения конфликта, поскольку это не выгодно российскому диктатору владимиру путину.

"Не верю ни на миг. Если бы путин был настолько сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружие, он мгновенно потерял бы всех переменчивых избирателей в мире – из Африки, Ближнего Востока, Азии, которые сейчас готовы так сильно ему отказать... Прежде всего, он потерял бы русский народ, который был бы крайне напуган относительно последствий такого шага, и куда это может привести. И даже это бы не сработало. Это бы не остановило украинцев воевать", - подытожил он.

Напомним

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в будущем Украину нужно будет принять в НАТО.