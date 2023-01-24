Україна має приєднатися до НАТО заради довгострокового миру - Джонсон

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"До чого призвела наша десятирічна неспроможність виконати свою обіцянку і прийняти українців під прихисток оборонної парасольки НАТО? Результат – найкривавіша війна в Європі за 80 років. Заради ясності, стабільності та довгострокового миру тепер ясно те, чого не було до вторгнення путіна, – Україна має приєднатися", - наголосив Джонсон.

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Колишній прем'єр спростував також заяви деяких західних політиків, що російсько-українська війна може перерости у конфлікт між НАТО та росією, якщо Україна стане повноправним членом Альянсу.

"Не говоріть зі мною про "ескалацію" чи ризик того, що ми якимось чином спровокуємо путіна, збільшивши нашу підтримку, до якогось нового жаху. Чому ми маємо боятися провокувати його, якщо він уже показав, що він зробить без найменшої провокації?" - наголосив він.

Джонсон зауважив, "як може загострюватися конфлікт", який "дійшов до такого ступеня варварства", коли російські окупанти знищують будинки цивільних українців. Він додав, що не вірить у застосування росією ядерної зброї, як один зі сценаріїв загострення конфлікту, оскільки це не вигідно російському диктатору володимиру путіну.

"Не вірю ні на мить. Якби путін був настільки божевільним, щоб застосувати ядерну зброю, він миттєво втратив би всіх мінливих виборців у світі – з Африки, Близького Сходу, Азії, які зараз готові так сильно йому відмовити... Перш за все, він втратив би російський народ, який був би вкрай наляканий щодо наслідків такого кроку і куди це може привести. І навіть це б не спрацювало. Це б не зупинило українців воювати", - підсумував він.

Нагадаємо

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що в майбутньому Україну потрібно буде прийняти в НАТО.