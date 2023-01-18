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Кіссінджер тепер вважає, що Україну потрібно прийняти до НАТО

Київ • УНН

 • 456710 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що в майбутньому Україну потрібно буде прийняти в НАТО. Про це він сказав, виступаючи онлайн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

Кіссінджер тепер вважає, що Україну потрібно прийняти до НАТО

Цитата

"Вважаю, що українське членство в НАТО буде правильним підсумком", - заявив політик.

Деталі

Кіссінджер також закликав до діалогу з росією, і до недопущення війни між Заходом і росією.

Він також виступив за те, щоб у майбутньому, після подолання кризи, залишити росії можливість повернутися в міжнародну систему.

Водночас він вважає, що ідея про нейтральну Україну в нинішніх умовах уже не має сенсу.

У минулому Кіссінджер виступав за нейтральний статус України.

Доповнення

Кіссінджер раніше висловлювався на тему війни рф проти України, заявивши, що Київ нібито повинен піти на поступки москві.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву колишнього держсекретаря США і нагадав йому, як у 1938 році його сім'я рятувалася з нацистської Німеччини.

Пізніше колишній держсекретар США в колонці з назвою «Як уникнути нової світової війни» для The Spectator заявив, що росія повинна вивести свої війська з територій, які Україна контролювала станом на 24 лютого.

Що першочерговою передумовою мирного процесу має стати повернення того стану речей, який існував між росією та Україною наприкінці лютого. Політик вважає, що росія повинна відмовитися від своїх загарбницьких планів, але вважає, що путін не віддасть окуповану частину Донбасу і Крим.

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