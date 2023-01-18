Киссинджер теперь считает, что Украину нужно принять в НАТО

Цитата

"Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом", - заявил политик.

Детали

Киссинджер также призвал к диалогу с россией, и к недопущению войны между Западом и россией.

Он также выступил за то, чтобы в будущем, после преодоления кризиса, оставить рф возможность вернуться в международную систему.

В то же время он считает, что идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла.

В прошлом Киссинджер выступал за нейтральный статус Украины.

Дополнение

Киссинджер ранее высказывался на тему войны рф против Украины, заявив, что Киев якобы должен пойти на уступки москве.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление бывшего госсекретаря США и напомнил ему, как в 1938 году его семья спасалась из нацистской Германии.

Позднеее бывший госсекретарь США в колонке с названием «Как избежать новой мировой войны» для The Spectator заявил, что россия должна вывести свои войска с территорий, которые Украина контролировала по состоянию на 24 февраля.

Что первоочередной предпосылкой мирного процесса должно стать возвращение положения вещей, существовавшего между рф и Украиной в конце февраля. Политик считает, что россия должна отказаться от своих захватнических планов, но считает, что путин не отдаст оккупированную часть Донбасса и Крым.