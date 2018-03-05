Украина не должна подавать заявку для вступления в НАТО - Климпуш-Цинцадзе (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украина имеет стратегическое стремление к вступлению в НАТО и подтверждать это дополнительными письмами или обращениями не нужно. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Еспресо.TV, передает УНН.
"Для того, чтобы они знали, что мы имеем такую стратегическую цель, не нужно специальное письмо. Мы цель уже определили. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано", - пояснила она.
По словам вице-премьера, перед тем как получить план действий относительно членства Украины еще необходимо выполнить собственную работу. При этом, она уточнила, что Украина за 2017 год выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом, а остальные 20% перенесли на текущий год.
Кроме того, отметила она, пока среди проблем Украины на пути в НАТО также фигурируют другие страны, в частности Венгрия.
"К сожалению, Венгрия сейчас ведет не совсем конструктивную политику, она выносит вопросы двусторонней повестки на более высокий уровень как блокирующий вопрос. Я надеюсь, что со временем мы сможем разблокировать диалог с Венгрией", - добавила вице-премьер-министр.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из 375 мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, выполнено 307 или 81,9%.