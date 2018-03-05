Украина не должна подавать заявку для вступления в НАТО - Климпуш-Цинцадзе (исправлено)

"Для того, чтобы они знали, что мы имеем такую ​​стратегическую цель, не нужно специальное письмо. Мы цель уже определили. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано", - пояснила она.

По словам вице-премьера, перед тем как получить план действий относительно членства Украины еще необходимо выполнить собственную работу. При этом, она уточнила, что Украина за 2017 год выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом, а остальные 20% перенесли на текущий год.

Кроме того, отметила она, пока среди проблем Украины на пути в НАТО также фигурируют другие страны, в частности Венгрия.

"К сожалению, Венгрия сейчас ведет не совсем конструктивную политику, она выносит вопросы двусторонней повестки на более высокий уровень как блокирующий вопрос. Я надеюсь, что со временем мы сможем разблокировать диалог с Венгрией", - добавила вице-премьер-министр.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что из 375 мероприятий, предусмотренных программой сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, выполнено 307 или 81,9%.