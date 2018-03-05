Україна не має подавати заявку для вступу в НАТО – Климпуш-Цинцадзе (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна має стратегічне прагнення до вступу в НАТО і підтверджувати це додатковими листами чи зверненнями непотрібно. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.TV, передає УНН.
"Для того, щоб вони знали, що ми маємо таку стратегічну ціль, не потрібно спеціального листа. Ми мету вже визначили. Якщо така необхідність є, значить, все буде зроблено", - пояснила вона.
За словами віце-прем’єра, перед тим як отримати план дій щодо членства Україні ще необхідно виконати власну роботу. При цьому, вона уточнила, що Україна за 2017 рік виконала 80% заходів програми співробітництва з Альянсом, а решту 20% перенесли на поточний рік.
Крім того, зазначила вона, наразі серед проблем Україна на шляху до НАТО також фігурують інші країни, зокрема Угорщина.
"На жаль, Угорщина зараз веде не зовсім конструктивну політику, вона виносить питання двостороннього порядку на вищий рівень як блокуюче питання. Я сподіваюся, що з часом ми зможемо розблокувати діалог з Угорщиною", - додала віце-прем’єр-міністр.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з-посеред 375 заходів, передбачених програмою співробітництва Україна-НАТО у 2017 році, виконано 307 або 81,9 %.