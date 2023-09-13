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"Украина должна не просто выжить, но и процветать как динамичная, успешная демократия" - Блинкен

Киев • УНН

 • 248451 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. “Наша цель заключается в том, чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как динамичная, успешная демократия”, — такое убеждение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Школе передовых международных исследований Джонса Хопкинса. В частности, Блинкен отметил, что для США важно приложить усилия для сохранения мира в других частях мира. Выступление госсекретаря цитирует издание “Голос Америки”, передает УНН.

Цитата

“Угрозы международному порядку не ограничены тем или иным регионом. А вторжение россии в Украину продемонстрировало, что нападение в одной точке планеты нанесет ущерб людям повсеместно. .... Мы сблизили наших трансатлантических и индо-тихоокеанских союзников, защищая нашу общую безопасность, процветание и свободу”, — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Детали

В ходе своего выступления Блинкен объяснил, что для США важно прилагать усилия для сохранения мира в разных частях мира. Ведь “поддержка успеха других” в конечном итоге укрепит процветание, мир и безопасность и для американцев.

Он также подчеркнул, что США будут сотрудничать не только с демократиями-единомышленниками, но и с теми, кто не согласен в важных вопросах с США, при условии, что они стремятся “вносить вклад в решение общих проблем и поддерживать международные нормы”.

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В качестве примера, Блинкен привел партнерство, сформировавшееся вокруг помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. В частности, он напомнил, что, когда рф зимой прекратила поставки нефти и газа в Европу, чтобы лишить Украину поддержки оттуда, Япония и Корея присоединились к американским усилиям в помощи, с запасами сжиженного газа.

Относительно Украины Блинкен также выразил уверенность, что “украинцы могут сами писать свое будущее”. И добавил, что благодаря партнерству в противостоянии российскому вторжению в Украину страны НАТО улучшили и собственные силы сдерживания и обороны, усилили восточный фланг и увеличили инвестиции в оборону для решения новых вызовов.

Напомним

В июне Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Хельсинки в Финляндии, заявил, что война против Украины была для рф “стратегическим провалом”, который уменьшил влияние и интересы страны “на годы вперед”. Состояние россии ухудшилось в военном, экономическом и геополитическом плане, по сравнению с тем, что они имели до полномасштабного вторжения в Украину.

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